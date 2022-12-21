Bm, 2023'te Güney Sudan İçin 1,7 Milyar Dolarlık İnsani Yardım Planı Açıkladı

JUBA, 21 Aralık (Xinhua) -- Güney Sudan'daki BM ajansı Salı günü, 2023 yılı için 1,7 miyar ABD doları tutarında insani yardım planı açıkladı.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı ve Güney Sudan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Sara Beysolow Nyanti, bu planla; çatışma, iklim şokları ve uzun süreli yerinden edilmelerden etkilenen, ülkedeki en savunmasız 6,8 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım ve geçim desteği sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yazılı bir açıklama yapan Nyanti, "Bugün açıklanan plan, birbiriyle yarış halindeki küresel acil durumlar ve azalan fonlar karşısında insanların ihtiyaçlarına yanıt verebilmemizi sağlamak için insani yardım kuruluşlarının aylarca süren görüşmelerini ve planlamalarını yansıtıyor. Güney Sudan halkı, yalnızca hayatta kalmalarına yetecek çabalarını değil, daha fazlasını hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Endemik şiddet, devam eden çatışmalar ile sellerin insanların savunmasızlığını artırmasının beklendiğini söyleyen Nyanti, Güney Sudan nüfusunun üçte ikisinden fazlasının 2023'te bir şekilde insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyacağını belirtti.

Nyanti, verimsiz sezon olarak bilinen Nisan ve Temmuz ayları arasındaki ekim-dikim döneminde sekiz milyon insanın ciddi şekilde gıda güvensizliği yaşayabileceğini belirterek, ailelerine bakan kadınların ve kız çocuklarının günlük rutinlerini yerine getirirken saldırıya uğrama riskinin büyük olasılıkla devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Nyanti, çocukların eğitime erişimi olmayabileceğini, hayat kurtaran sağlık hizmetlerine milyonlarca insanın erişememe riski bulunduğunu, temiz su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin sağlanamamasının daha fazla bulaşıcı hastalığa ve yetersiz beslenmeye yol açabileceğini söyledi.

Nyanti, "2023'teki acil önceliklerimiz arasında, başta kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere acil insani ve koruma ihtiyaçları olan kişilere yönelik müdahalelerimizi sürdürmek yer alıyor. İnsani yardım ortaklarımızın, temel hayat kurtarıcı yardımları zamanında sağlamak için engelsiz ve güvenli erişime ihtiyacı var. İnsani durumun daha da kötüleşmesini önlemek için acil fonlara da ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

BM yetkilisi, insani yardım hizmetlerinin sağlanmasında BM ortakları ve hükümetle birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti ve ülkenin yeniden inşa edilebilmesi için şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.