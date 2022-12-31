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Bm, 2023 Çin Yeni Yılı İçin Pul Sayfası Çıkaracak

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Bm, 2023 Çin Yeni Yılı İçin Pul Sayfası Çıkaracak

Pul sayfası, 2022 ve 2018 yıllarında Ay Takvimi serisi için de çizim yapan Çinli Tiger Pan'ın çizimlerini içeriyor.

Bm, 2023 Çin Yeni Yılı İçin Pul Sayfası ÇıkaracakBirleşmiş Milletler Posta İdaresi'nin (UNPA) verdiği resimde Tavşan Yılı posta sayfası görülüyor. (Fotoğraf: UNPA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Pul sayfası, 2022 ve 2018 yıllarında Ay Takvimi serisi için de çizim yapan Çinli Tiger Pan'ın çizimlerini içeriyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Posta İdaresi (UNPA), yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere özel olay pul sayfası çıkaracak.

UNPA'nın programına göre 20 Ocak'ta basılacak pul sayfası, her biri 1,40 ABD doları fiyata sahip 10 puldan oluşacak. Çin'in ay takvimine göre 2023 yılı Tavşan Yılı olduğu için pulların arka planında bulutlarla çevrilmiş bir altın ay ve ön planında gongbi tarzı (itinalı resim) bir beyaz tavşan yer alıyor.

Pulun etiketi olarak işlev gören sol taraftaki BM logosu, kişileştirmek üzere fotoğraflarla değiştirilebilecek.

UNPA, 2021 yılında 12 hayvandan oluşan Çin Burçlar Kuşağı döngüsünü tamamladı. Yeni tavşan pulu, UNPA'nın Çin Yeni Yılı pul serisi için çıkarılan yeni burçlar kuşağı döngüsünün ikincisini oluşturuyor.

Pul sayfası, 2022 ve 2018 yıllarında Ay Takvimi serisi için de çizim yapan Çinli Tiger Pan'ın çizimlerini içeriyor.

Çin Yeni Yılı ya da Bahar Festivali, tüm dünyada Çinliler için en önemli tatil olarak öne çıkıyor. 2023 yılının Bahar Festivali, 22 Ocak gününe denk geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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