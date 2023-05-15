Blythe Star Gemisinin Enkazı 50 Yıl Sonra Avustralya Açıklarında Bulundu

KANBERRA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim ajansından bir ekip, batan yük gemisi Blythe Star'ın enkazını 50 yıl sonra bularak ülkedeki en büyük denizcilik gizemlerinden birini çözüme kavuşturdu.

KANBERRA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim ajansından bir ekip, batan yük gemisi Blythe Star'ın enkazını 50 yıl sonra bularak ülkedeki en büyük denizcilik gizemlerinden birini çözüme kavuşturdu.

44 metre uzunluğundaki motorlu kıyı yük gemisi Blythe Star, 13 Ekim 1973'te Tazmanya açıklarında beklenmedik şekilde alabora olmuştu. Mürettebatın üçü hayatını kaybederken, hayatta kalan 10 personel kazadan 12 gün sonra kurtarılabilmişti.

Kaza sonrasında Avustralya tarihinin en büyük denizcilik arama operasyonu başlatılmış, ancak gemiye ait hiçbir iz bulunamamıştı. İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO), Pazartesi günü Blythe Star'ın battığı yeri tespit ettiğini açıkladı.

Tazmanya açıklarındaki bir denizaltı toprak kaymasını incelemek için Investigator adlı bir araştırma gemisiyle 38 gündür denizde olan CSIRO ekibi, keşfi gerçekleştirdi.

Kimliği belirlenemeyen bir gemi enkazını incelemek üzere yan proje başlatan ekip, geminin yaklaşık 150 metre derinlikte, hasar görmemiş ve dik şekilde deniz tabanına oturmuş olduğunu belirledi.

Ekip, enkaz yerine su altı kamera sistemlerini göndermeden önce gemi enkazının haritasını çıkarmak için çok ışınlı sonar kullandı.

Araştırmacılar, enkazın Blythe Star'ın boyut ve profiline uyduğunu tespit etti.

Kameralardan gelen görüntüler geminin tarihi fotoğraflarıyla karşılaştırılarak pruvadaki "star" sözcüğü de dahil olmak üzere ayrıştırıcı özellikler belirlenip enkazın Blythe Star olduğu teyit edildi.

Ekip, video görüntülerinin geminin niçin battığına ilişkin ipucu sağlayabileceğini umuyor.

Bulgular, aileler ve hala hayatta olan tek mürettebat üyesinin yanı sıra Blythe Star Anma Grubu'yla da paylaşıldı. Anma Grubu, geminin batmasının 50. yıl dönümünü anmak için Ekim ayında bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.