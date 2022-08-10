Blokzinciri tabanlı oyun sayısı bin 800'ü aştı

Blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan kripto para birimlerinin, NFT'lerin ve metaverse'ün de dahil olduğu sektör, oyna-kazan (play to earn | P2E) gibi ekonomi modelleriyle etki alanını her geçen gün artırıyor.

Blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan kripto para birimlerinin, NFT'lerin ve metaverse'ün de dahil olduğu sektör, oyna-kazan (play to earn | P2E) gibi ekonomi modelleriyle etki alanını her geçen gün artırıyor. DappRadar verilerine göre oyuncular, oyun üreticileri ve yayıncılar için ortak bir ekonominin kapısını aralayan GameFi sektöründe bugün itibarıyla bin 800'ü aşkın proje olduğu görülüyor. Bu projelerin en yenisi, video oyun sektörünün en çok sevilen türünün blokzincirine uyarlanmış bir versiyonunu sunan Forfeit olarak öne çıkıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Forfeit CEO'su Jims Knowlton, "Oyna-kazan modelinin Web3 konseptinin bir parçası olarak değerlendirilmesiyle bu alandaki yatırımlar da artıyor. DappRadar verileri, 2022'nin ilk 5 ayında GameFi'ye yapılan yatırımların 4,5 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Forfeit, GameFi'nin sunduğu yeni ekonominin potansiyeline duyulan güvenle geliştirilen ve alışılmış nişancı oyunu (FPS) deneyimini bugüne uyarlayan bir proje" dedi.

MOBİL OYUNLAR, PAZARDAN 1,7 KAT DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Data.ai tarafından hazırlanan raporda, mobil oyunların pazarın yüzde 60'ına hakim olduğu belirtilirken, bu sektörün video oyun pazarının tamamından 1,7 kat daha hızlı büyüdüğünedikkat çekildi. Mobil oyunların yaygınlaşmasının 2016'da başladığını vurgulayan Knowlton, "İlk FPS oyunu sayılan Maze Warfare, 1973'te piyasaya sürülmüştü. Bu oyunun bugün pek bilinmemesi, şüphesiz teknolojinin ve yüksek performanslı donanımların yaygın olmamasından kaynaklanıyor. Bugün ise oldukça farklı bir noktadayız. Statista verilerine göre FPS, 2021'in son aylarında dünya çapında her yaş grubunda en çok tercih edilen oyun türü oldu. Mobil cihazlar yüksek performanslı donanımlara sahip ve bu sayede video oyunlar daha çok kişiye ulaşıyor. Bu sebeple bir FPS oyunu olan Forfeit'i de bilgisayarda, web tarayıcılarında ve mobilde oynanabilecek şekilde geliştiriyoruz. Bugün en popüler oyun motorlarından biri olan Unity platformunda geliştirilen Forfeit, FPS oyun sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

METAVERSE'TE KENDİ EVRENLERİNİ OLUŞTURUYOR

Forfeit oyununun metaverse platformunda çalışan çok oyunculu ve 10'u aşkın haritaya sahip olan bir video oyun olduğuna dikkat çeken Knowlton, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Forfeit oyuncuları Forfeit sanal evreni içinde kendi karakterlerini oluşturabilecek, farklı maceralara katılabilecek, kendi ekipmanlarını tasarlayabilecek. Oyuncular, bu karakter ve ekipmanları Forfeit NFT pazarında satarak kazanç elde etme şansı yakalayabilecek. Tüm bunlar, Forfeit evreninde geçerli olan ve Binance Smart Chain üzerine inşa edilen $FFT token kripto para birimiyle mümkün olacak. Sona yaklaştığımız geliştirme sürecinin ardından, gelecek yılın ilk aylarında Forfeit kripto para birimi borsalarda listelenecek. Projeye ilgi duyan blokzinciri meraklılarını topluluğumuza katılmaya ve devam eden ön satışlar kapsamında $FFT token sahibi olmaya davet ediyoruz. Yol haritamıza, gelişmelere ve oyunla ilgili ayrıntılı bilgilere internet sitemizden ulaşılabiliyor."