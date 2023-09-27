Blokzincir ve Web3 dünyasının gözü kulağı İstanbul'da olacak

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, "Binance Blockchain Week (Binance Blokzincir Haftası-BBW) için İstanbul'a kripto para, Web3 ve blokzincir konularında alanında dünyaca tanınan ve saygı duyulan isimler gelecek. Bu nedenle kasım ayında kripto para, blok zincir ve Web3 dünyasının gözü kulağı İstanbul'da olacak." dedi.

Binance'nin bu yıl 8-9 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştireceği global etkinliği BBW'nin tanıtımı, Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve Binance Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Rachel Conlan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında ayrıca, Türkiye'de üçüncü yılını kutlayan Binance TR'nin çalışmaları, hedefleri ve 2023 yılı değerlendirmesi de paylaşıldı.

Binance TR Genel Müdürü Dönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, 3 yıldır dünyanın en büyük kripto para borsasını bünyesinde barındıran küresel blockchain şirketi olarak, Türk kullanıcılara Türk lirası ile kripto para satın alabilme hizmeti sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin genç nüfusunun, yüksek kripto para kullanımının ve yükselen inovasyon performansının, ülkenin blokzincir konusunda takip eden değil, takip edilen bir konuma gelebileceğini, kamu tarafından atılan adımların ve blokzincir teknolojisine verilen önemin sektör için büyük bir kazanım olduğunu gösterdiğini aktaran Dömez, "Binance Blockchain Week (BBW) için İstanbul'a kripto para, Web3 ve blokzincir konularında alanında dünyaca tanınan ve saygı duyulan isimler gelecek. Bu nedenle kasım ayında kripto para, blok zincir ve Web3 dünyasının gözü kulağı İstanbul'da olacak." dedi.

"Tüm dünyada 150 milyon kullanıcımız bulunuyor"

Mücahit Dönmez, Türkiye'nin Binance için de en önemli pazarlar arasında yer aldığını, Binance'nin son 3 aydaki en büyük 5 trafik kaynağı ülke arasında Türkiye'nin birinci sırada bulunduğunu ve Türkiye'den Binance Global'e olan trafiğin son 3 ay içerisinde bir önceki 3 aya göre yükseldiğini bildirdi.

Binance'nin şu anda tüm dünyada 150 milyon kullanıcısı bulunduğunu belirten Dönmez, "Hedefimiz 1 milyar insana ulaşmak. Türkiye'de de resmi olmayan veriler, kripto varlıklara yatırım yapan kişi sayısının 8-10 milyon civarında olduğunu gösteriyor. Yüzde 10-12'lik penetrasyonla Türkiye, bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden. Ama 85 milyonluk nüfusu düşününce daha gidebileceğimiz çok mesafe var. Türkiye'deki önemli potansiyelin farkındayız ve buradaki yatırımlarımızı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Etkinliğin İstanbul'da yapılması Binance'nin Türkiye'ye verdiği önemin göstergesi"

Dünyada kripto para, Web3 dünyasını şekillendiren ve yönlendiren bir etkinlik olarak BBW'nin bu yıl İstanbul'da yapılacak olmasının da Binance'nin Türkiye pazarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Dönmez, "BBW zaten dünya çapında takip edilen bir etkinlik. Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek olması ve Binance Kurucusu Changpeng Zhao'nun son dönemlerde oldukça aktif kullandığı sosyal medyada BBW ile bağlantılı olarak Türkiye ile ilgili içerikler girmesi de BBW'ye olan dikkati arttırdı. Umuyorum ki dünya çapında takip edilen bir etkinliği Türkiye'de layığı ile yerine getireceğiz. BBW, Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına da büyük bir katkı verecek." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, uzun vadede güvenli ve daha sürdürülebilir bir kripto ekosistemi oluşturmak"

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kripto sektörünün sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok noktasında regülasyona ihtiyaç duyan bir alan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz yıl nisan ayında regülasyon çerçevesindeki önerilerimizi 13 madde üzerinden aktarmıştık. Amacımız, uzun vadede güvenli ve daha sürdürülebilir bir kripto ekosistemi oluşturmak. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl temmuz ayında Binance Kurucusu Changpeng Zhao'nun (CZ) Türkiye'de blokzincir ekosistemini daha iyi anlatabilmek ve burada gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri doğru aktarabilmek adına önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile yaptığı görüşmeyi çok değerli buluyoruz. Mevcut endişeleri gidermenin ve birlikte güvenilir bir pazar yaratabilmenin tek yolu bu iletişimi sürdürebilmekten geçiyor. Diyaloglarımızın devam etmesini diliyor, bekliyoruz."

Binance TR olarak kendilerine bağlı olan konulara odaklanmaya devam edeceklerini aktaran Dönmez, "Türkiye pazarına yaptığımız yatırımları sürdüreceğiz. Bu kapsamda yeni projelerimizi destekleyici planlarımızı 2024 yılında gerçekleştireceğiz. Kullanıcılarımızı ilk sıraya koyarak inşa etmek, yenilik yapmak ve sektörün şeffaflık, güvenlik ve uyumluluk standartlarını yükseltmeye öncülük ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

"Türk topluluğundan aldığımız güçlü destekten gurur duyuyoruz"

Binance CMO'su Racher Conlan ise Binance'nin, Türk topluluğundan yıllardır aldığı güçlü destekten gurur duyduğunu, bu nedenle Binance'nin bayrak gemisi olan Binance Blockchain Week etkinliğini bu yıl Türkiye'ye getireceklerini duyurmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Binance Blockchain Week İstanbul'un, yenilikçi liderlerin bir araya geleceği ve Web3'ün geleceği hakkında yapılan konuşmaların ve blokzincirinin milyarlarca insanın günlük yaşamlarını nasıl güçlendirebileceği konularının ele alınacağı bir buluşma olacağını vurgulayan Conlan, "Binance Blockchain Week, sadece Binance ile ilgili değil. Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcının katılacağı bu konferans, Web3 etrafında değerli konuşmalara ev sahipliği yapacak. Bu nedenle BBW; fikirleri ortaya çıkarmak, geliştirmeyi kolaylaştırmak, bağlantılar kurmak ve sorunlara çözüm bulmak için mükemmel bir fırsat. İstanbul'daki yaklaşan konferans, geçen yıl sırasıyla Dubai ve Paris'te gerçekleştirdiğimiz inanılmaz başarılarımızı takip ediyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de bulunmanın kendisine, blokzincir teknolojisinin insanlara getirebileceği faydaları ve değeri hatırlattığını ve Türkiye'nin birçok açıdan öncü bir konumda bulunduğunu ifade eden Conlan, "Ancak, sektörün hala daha başlarındayız. Zaman içinde daha fazla kullanım alanı ve gelişme ortaya çıkacak ve blokzinciri günlük yaşamlarımıza daha fazla entegre olacaktır. Geleceğe yaptığımız yolculuk ilginç olacak." dedi.

"Türkiye, sektörde cinsiyet eşitliği adına tüm dünyanın çok önünde"

Şu ana kadar kaydolan katılımcıların beşte birinin kadın olduğunu belirten Conlan, "Bu oran geçmiş etkinliklerde 20'ye birdi. Türkiye, sektörde cinsiyet eşitliği adına tüm dünyanın çok önünde. Türkiye'deki çalışanlarımızda kadın erkek oranımız yarı yarıya. Bu sektör erkek egemen bir sektör değil. Kadınların bu alanda gelecekte çok daha etkin rol alacağını ve fırsat eşitliğini potansiyellerini gerçekleştirmek üzere kendi lehlerine kullanacağını öngörüyoruz. Tüm dünyadan 3 bin kişinin katılımını bekliyoruz. 2,5 milyon kişininse canlı yayını internetten takip edeceğini tahmin ediyoruz. Etkinlik, Web 3.0 ve blockchain teknolojilerinde Türkiye'nin dünyada oynayabileceği role ilişkin önemli bir mesajı tüm dünyaya iletecek." diye konuştu.