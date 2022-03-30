İstanbul Kent Üniversitesi ve Türk Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte blok zincir teknolojileri masaya yatırıldı.

Teknolojik gelişmelerle birlikte bugün sıkça konuştuğumuz block chain teknolojileri, NFT ve metaverse kavramları iş yapış biçimlerinde güçlü değişimlere sebep oluyor. Bu teknolojilerin doğru anlaşılabilmesi ve küresel düzeyde örneklerinin incelenmesi için İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KENTUSAM) ve Türk Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği (TÜRK ÇİN-İŞ-DER) tarafından Blok Zincir günleri düzenlendi.

Etkinlikte, blok zincirin "devlet – belediyeler – bankalar- özel şirketler- üniversiteler" ekosistemi içerisinde geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nde bu yönde yapılan somut uygulamalara örnekler verildi.

Blok zincirin "ekonominin dijital yönetimi" amacı ve anlayışıyla hayata geçirilmesinin önemini belirten sunumların ve bir panelin yapıldığı etkinlikte, Türkiye'de tedarik zincirinden bir çalışmaya da değinildi.

25 Mart günü İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsünde birincisi düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren KENTUSAM Müdürü Prof. Dr. Hasret Çomak, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 yılında yapmış olduğu ankete değinerek, "Blok zincire 2025 yılı itibari ile yöneticilerin yüzde 58'i, Dünya Gayri Safi Milli Hasılası'nın da yüzde 10'u dahil olacaktır" dedi.

Prof. Çomak, "Blok zincir hemen hemen birçok sektörün içine giren bir alan olmakla beraber özellikle bankacılık, finans, para transferleri, değerli belgelerin yaratılması ve saklanması, elektronik ticaret, hisse senedi, borsalar, dağıtma dayalı kredi sistemleri, bağış sistemleri, mikro ödemeler, güvenli bulut bilişim depolama sistemleri, kişiden kişiye borçlanma rejimleri vs. gibi konular gündeminde yer almaktadır. Dijital zincirler sadece dijital para birimleri ve finansal hizmetler değil bütün alan sistemlerine girmektedir" şeklinde konuştu.

TÜRK ÇİN-İŞ-DER Başkan Yardımcısı Süheyl Baybalı ise blok zincir teknolojisini "game changer" olarak gördüklerini belirterek, "Bu teknoloji ile siparişten sevkiyata, lojistiğe; sağlıktan finansmana, para transferlerine, swift'e kadar bir çok alanda radikal değişimler yaşayacağız. Bu gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tarz etkinlikler de geniş kitlelere özellikle de gençlere ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kent Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Murat Baybalı da blok zincirlerin kripto paraların ötesinde çok geniş alanlarının doğru anlaşılması için ulusal ve uluslararası konuklarla üniversitenin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dijital gelişmelerin ve web 3.0 üniversite tarafından yakından takip edildiğini belirtti.