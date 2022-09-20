Blinken, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile ülkedeki son durumu değerlendirdi.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Blinken ile el-Alimi'nin görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Blinken ve Başkan el-Alimi, ülke genelinde milyonlarca Yemenlinin hayatını iyileştirirken BM aracılığındaki ateşkesi 2 Ekim'e kadar uzatmanın ve genişletmenin aciliyetini konuştular. Bakan ve Başkan al-Alimi, ateşkes kapsamında, Taiz ve diğer bölgelerde yolların açılması, Sana'a havaalanından ticari uçuşların genişletilmesi ve on binlerce öğretmen, hemşire ve yıllarca ücretsiz çalışan diğer memurlara maaş ödemelerinin sağlanması da dahil olmak üzere ek adımlara desteklerini yinelediler." ifadesi kullanıldı.

İkilinin, Husilerin de bu adımları destekleyeceğine dair umutlarını dile getirdikleri belirtilen açıklamada, Blinken'ın, ateşkesin ülke çapında kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesinin Yemenlilerin adalet, hesap verebilirlik ve insan hakları ihlallerinin tazminini içeren BM himayesinde bir siyasi sürecin başlatılması için iyi bir fırsat olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.