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Blinken, von der Leyen ile Ukrayna'yı görüştü

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Blinken, von der Leyen ile Ukrayna'yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın von der Leyen ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Price, Bliinken'ın von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteğin devamını, ABD'nin Avrupa'nın enerji güvenliğine bağlılığını ve Ukrayna'ya karşı savaşından dolayı Rusya'ya yönelik koordinasyonu görüştüğünü belirtti.

İki üst düzey yetkilinin aynı zamanda, Bosna-Hersek'te istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemini görüştüklerine işaret eden Price, küresel sağlık sorunlarının da ele alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Kasım İleri - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Avrupa Birliği Ukrayna Güncel Haberler

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