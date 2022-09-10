Blinken, von der Leyen ile Ukrayna'yı görüştü Güncel Haberler ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteği görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteği görüştü. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın von der Leyen ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Price, Bliinken'ın von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteğin devamını, ABD'nin Avrupa'nın enerji güvenliğine bağlılığını ve Ukrayna'ya karşı savaşından dolayı Rusya'ya yönelik koordinasyonu görüştüğünü belirtti. İki üst düzey yetkilinin aynı zamanda, Bosna-Hersek'te istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemini görüştüklerine işaret eden Price, küresel sağlık sorunlarının da ele alındığını ifade etti. Güncel Kaynak: AA / Kasım İleri Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Avrupa Birliği Ukrayna Güncel Haberler

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