Blinken ve Austin'in Kiev Ziyaretinde Öne Çıkanlar - Haberler

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Blinken ve Austin'in Kiev Ziyaretinde Öne Çıkanlar

DailyMotion.com - Güncel
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Dışişleri Bakanı Blinken'le Savunma Bakanı Austin'in Kiev ziyaretinden Ukrayna'ya ek askeri yardım ve destek mesajları öne çıktı.

Dışişleri Bakanı Blinken'le Savunma Bakanı Austin'in Kiev ziyaretinden Ukrayna'ya ek askeri yardım ve destek mesajları öne çıktı. Austin, Washington'un zayıflamış bir Rusya görmek istediğini söylerken Blinken Amerika'nın Ukrayna büyükelçilik çalışanlarının Ukrayna'ya döneceklerini belirtti

DailyMotion.com / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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