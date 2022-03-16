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Blinken ve Aliyev, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

AA - Kasım İleri - Güncel
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Blinken ve Aliyev, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konuları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya- Ukrayna savaşı ve bölgesel konuları görüştü.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Aliyev'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, Bakan Blinken'ın, ABD-Azerbaycan ikili ortaklığının önemini ve ABD'nin Güney Kafkasya bölgesi için "barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etme taahhüdünü" vurguladığını kaydetti.

Blinken'ın Ermeni ve Azeri güçleri arasında gerilimin tırmandığına ilişkin haberlere dikkat çektiğini aktaran Price, "Bakan, taraflara tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için itidal göstermeleri ve diplomatik angajmanları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu. Azerbaycan'da insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının önemini vurguladı." ifadesini kullandı.

Price, Rusya-Ukrayna savaşının da görüşmede ele alındığını ve ABD'nin, Rus ile Belarus yönetimleri ile onların destekçilerinden hesap sormaya devam edeceğini söylediğini belirtti.

Blinken, önceki gün de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü.

AA / Kasım İleri - Güncel

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