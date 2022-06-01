Blinken ve Abbas, Filistin'deki olayları görüştü - Haberler

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Blinken ve Abbas, Filistin'deki olayları görüştü

AA - Kasım İleri - Güncel
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Blinken ve Abbas, Filistin'deki olayları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilimi düşürme konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilimi düşürme konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yazılı açıklamada, Blinken'ın Abbas ile görüştüğünü bildirdi.

Price, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile İsrailliler ile Filistinliler arasındaki sükuneti sürdürmek ve gerilimi azaltmak için çalışmalarının önemi hakkında konuştu." ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken'ın, ABD-Filistin ilişkisinin önemini ve Washington'ın müzakere edilmiş iki devletli bir çözüme verdiği desteği vurguladığını belirten Price, "Bakan Blinken, Filistin asıllı Amerikalı Shireen Abu Akleh'in ölümüyle ilgili soruşturmaların sonuçlandırılmasının önemini vurguladı." ifadelerine yer verdi.

AA / Kasım İleri - Güncel

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