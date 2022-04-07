Blinken: 'Rusya tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve ülkedeki sivil ölümleri nedeniyle Moskova'ya yönelik yaptırımlara devam edeceklerini vurgulayarak, " Rusya, tarihin hakkında vereceği karardan kaçamaz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesindeki temaslarının ardından basın mensuplarına hem toplantıyı hem de savaş gündemini değerlendirdi.

Ukrayna'ya sağladıkları askeri destek ve insani yardımı kararlılıkla sürdüreceklerini anlatan Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bugün yaptıkları görüşmede ABD'nin ve diğer ülkelerin Kiev'e nasıl daha fazla yardım edebileceğini ele aldıklarını belirtti.

ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 1,7 milyar dolar, Biden yönetiminin görev süresi kapsamında ise toplam 2,3 milyar dolar savunma yardımı yaptığını vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın en fazla ihtiyaç duyduğu silahları ve diğer ekipmanları temin etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kiev'e eski Sovyet yapımı bazı silahların temin edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt verirken detaya girmekten kaçınan Blinken, Ukrayna'ya gerekli savunma imkanı sağlayacak silahları vermeye devam edeceklerini söyledi.

"Vahşetin delillerini topluyoruz"

ABD'li Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ölümüne neden olduğuna ve savaş suçu işlediğine dair ellerinde çok sayıda bulgu olduğunu vurgulayarak, "ABD, bu vahşetin delillerini dikkatlice toplamaya devam edecek ve bunları ilgili mercilere ulaştıracak. Ukrayna Başsavcılığınca kurulan savaş suçlarını araştırma birimine uluslararası uzmanların oluşturduğu çok uluslu bir ekibin yardım etmesini de destekliyoruz. Bu çabalar, Rusya'nın, tarihin hakkında vereceği karardan kaçamayacağını güvence altına alacak." dedi.

BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını da değerlendiren Blinken, Moskova'nın işlediği suçlar dolayısıyla uluslararası sistem içinde daha fazla bedel ödeyeceğini söyledi.

Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını sona erdirme vurgusu

Blinken, Avrupalı bazı ülkelerin Rusya'ya olan enerji bağımlığını azaltmanın kendileri ve AB için önemli bir hedef olduğunu kaydederek, "Yıllar boyunca Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığı yavaş yavaş şekillendi, ancak şu anda bu bağımlılığı sona erdirme kararlılığını açıkça duyuyoruz." ifadesini kullandı. ABD'nin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ifade eden Blinken, yenilenebilir enerji ve diğer alternatifleri de hızlı bir şekilde artırarak Avrupa'yı Rus gazına olan bağımlılığından kurtaracaklarını dile getirdi.

NATO'nun yeni savunma konsepti belgesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Blinken, söz konusu belgeyi haziranda Madrid'de yapılacak zirvede açıklayacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girmesinden önce "zayıf ve parçalanmış bir NATO hayal ettiğini" savunan Blinken, bunun tam aksine güçlü ve birlikteliği yüksek bir NATO yapılanmasına sahip olduklarını ve bu belgenin de bu durumun altını çizeceğini söyledi.