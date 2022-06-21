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Blinken Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro'yu tebrik etti

AA - Kasım İleri - Güncel
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Blinken Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro'yu tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Gustavo Petro ile seçim başarısını tebrik etmek üzere telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Gustavo Petro ile seçim başarısını tebrik etmek üzere telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etmek ve ABD'nin ikili ilişkilere olan kararlı bağlılığını yinelemek için Petro ile konuştuğunu açıkladı.

Price, "Bakan Blinken, ülkelerimizin ortak demokratik değerlerinin altını çizdi ve 200 yıllık ABD-Kolombiya dostluğunu daha da güçlendirme sözü verdi." ifadelerini kullandı.

İkilinin iklim değişikliği, halk sağlığını ve kapsayıcı ekonomik fırsatlar için ortak hedefleri ele aldıklarını aktaran Price, "Bakan, Kolombiya'nın 2016 Barış Anlaşması kapsamındaki taahhütlerinin tam olarak uygulanması için ABD desteğine dikkat çekti ve ABD-Kolombiya narkotikle ortak mücadele stratejisinin, yeni seçilmiş Petro'nun kırsalda şiddeti azaltma hedefiyle uyumlu olduğunu konuştu." ifadelerine yer verdi.

AA / Kasım İleri - Güncel

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