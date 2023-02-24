Blinken, Kazakistan, Özbekistan ve Hindistan'a gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 28 Şubat-3 Mart 2023 tarihleri arasında Kazakistan, Özbekistan ve Hindistan'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 28 Şubat-3 Mart 2023 tarihleri arasında Kazakistan, Özbekistan ve Hindistan'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Blinken, 28 Şubat'ta Kazakistan'ın Astana kentini ziyaret edecek ve burada üst düzey Kazak yetkililerle ikili işbirliğini görüşecek.

Blinken'ın daha sonra Kazakistan, Kırgızistan Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere 5 Orta Asya ülkesi ve ABD'den oluşan C5+1 grubu bakanlar toplantısına katılacağı ifade edilen açıklamada, bakanın burada ABD'nin Orta Asya ülkelerinin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, C5+1 toplantısının marjında bölgesel ve ikili konuları görüşmek üzere bu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Bakan Blinken'ın Astana'dan sonra Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gideceği belirtilen açıklamada, "Bakan, 1 Mart'ta, gıda ve enerji güvenliği, sürdürülebilir kalkınma, uyuşturucuyla mücadele, küresel sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlendirilmesi, insani yardım ve afet yardımı konularında çok taraflılığı güçlendirmeye ve işbirliğini derinleştirmeye odaklanacak olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'ye gidecek. Burada ayrıca, güçlü ortaklığımızı yeniden teyit etmek için Hindistan hükümet yetkilileri ve sivil toplumla görüşecek." denildi.