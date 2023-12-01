Blinken: İsrail'in uluslararası insancıl hukuka ve savaş yasalarına uygun hareket etmesi zorunludur

- Blinken: " İsrail'in uluslararası insancıl hukuka ve ve savaş yasalarına uygun hareket etmesi zorunludur"

TEL AVİV - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Tel Aviv'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, " İsrail'in kendisini nasıl savunduğu önemli. İsrail'in terörist grupla karşı karşıya kalsa bile uluslararası insancıl hukuka ve savaş yasalarına uygun hareket etmesi zorunludur" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarının ardından dün akşam basın toplantısı gerçekleştirdi. Bazı hedefleri gerçekleştirmek üzere 7 Ekim'den bu yana İsrail'i 4. kez ziyaret ettiğini belirten Blinken, daha fazla esirin serbest bırakılması ve bölgeye daha fazla yardım ulaştırılması için çaba sarf ettiklerini belirtti. Blinken, "Tüm esirler evine ve ailelerine kavuşana kadar çabalarımız sürecek" diyen Blinken, "Aynı zamanda Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına dönük çabalarımıza da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. İsrail hükümetinin bölgeye daha fazla insani yardım sağlanmasını kabul ettiğini söyleyen Blinken, "İsrail sivillerin korunmasının bölgeye ve insani yardım ulaştırılmasının zorunluluğunu anladı ve bunun uygulamada da sürmesini sağlamak için çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"İsrail'in uluslararası insancıl hukuka ve savaş yasalarına uygun hareket etmesi zorunludur"

İsrail'in Hamas'ın saldırıları karşısında kendini savunma hakkının bulunduğunu yineleyen Blinken, "Ama 7 Ekim'den sonra buraya ilk geldiğimden beri de söylediğim gibi İsrail'in kendisini nasıl savunduğu önemli. İsrail'in bir terörist grupla karşı karşıya kalsa bile uluslararası insancıl hukuka ve savaş yasalarına uygun hareket etmesi zorunludur" ifadelerini kullandı.

"İsrail insani sivil koruma planlarını uygulamaya koymalı"

Blinken, "Başbakan (Netanyahu) ve üst düzey İsrailli yetkililerle yaptığım görüşmelerde, İsrail'in askeri operasyonlara devam etmeden önce masum Filistinlilerin kaybını en aza indirecek insani sivil koruma planlarını uygulamaya koyması gerektiğini açıkça belirttim. Bu, sivillerin hayatlarını korumak için daha etkili adımlar atılması anlamına geliyor, buna Gazze'nin güneyinde ve merkezinde güvende olabilecekleri ve ateş hattının dışında kalabilecekleri alanların ve yerlerin açık ve kesin bir şekilde belirlenmesi de dahil. Bütün bunlar yine de İsrail'in hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde yapılabilir" şeklinde konuştu. Blinken, "Gazze'nin kuzeyinde gördüğümüz ölçekte büyük sivil can kayıplarının ve yerinden edilmelerin güneyde tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizdim. Başbakan'a (Netanyahu) da söylediğim gibi niyet önemli ama sonuç da önemli" dedi.

Blinken, "Burada ve Kudüs'te İsrailli liderlerle, Ramallah'ta Filistinli liderlerle yaptığımız görüşmelerde çatışmanın Batı Şeria'ya, İsrail'in kuzey sınırına ya da daha geniş bölgeye yayılmasını önlemeye yönelik çabaları tartıştık. Yerleşimci şiddeti ve İsrail koalisyon hükümetinin bazı kesimlerinin yerleşimleri daha da genişletme yönündeki önerileri de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki gerilimi artırabilecek adımlar hakkındaki derin endişelerimizi dile getirdim. Bu sorunların çözümüne ilişkin beklentilerimizi açıkça belirttim" ifadelerini kullandı. Blinken, "Ayrıca, birkaç hafta önce G7 toplantısında ortaya koyduğum ilkelerden yola çıkarak, kalıcı bir barışın koşullarını oluşturmak, şiddet döngüsünün, çatışma döngüsünün kırılması, İsrail'in kalıcı güvenlik taleplerinin sağlanması, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yaşamlarının acil, somut yollarla iyileştirilmesi için neler yapabileceğimize odaklandık" diye konuştu.