Blinken'ın Husi saldırılarına geç tepki verdikleri için BAE'den özür dilediği iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, ocakta Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) saldırılarının ardından "geç tepki verdikleri" için Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'dan özür dilediği öne sürüldü.

ABD merkezli haber kuruluşu Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Blinken, Prens Al Nahyan'dan ocak ayında BAE'ye yönelik Husiler tarafından düzenlenen saldırılara ABD'nin geç tepki vermesinden dolayı özür diledi.

Axios'a konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Blinken'ın özel temasları hakkında konuşamayacağını dile getirerek "Bakan Blinken, BAE ile ortaklığımıza verdiğimiz değeri ve ortak tehditler karşısında ortaklarımızın yanında durmaya devam edeceğimizi açıkça söyledi." ifadesini kullandı.

Axios'un haberinde Blinken'ın söz konusu özrünün iki ülke arasındaki buzların eritilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

ABD, BAE'yi Rusya-Ukrayna savaşına yeterince tepki vermemekle suçlarken BAE de ABD'ye Husileri tekrar "terör listesine" almamak ve Husilerin BAE'ye karşı saldırılarını zamanında kınamamakla eleştiriyordu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth McKenzie şubatta BAE'yi ziyaret etmiş ancak Prens Al Nahyan bu ziyareti "geç kalınmış" olarak nitelendirerek ABD'li komutan ile görüşmeyi reddetmişti.