Blinken ile Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmeleri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri, Bakü'nün Avrupa enerji güvenliğindeki rolünü görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Azerbaycan lideri Aliyev ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Price, "Bakan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Güney Kafkasya'da barışa giden yolda, sınırlamaların, ulaşım ve iletişim bağlantılarının açılması ve kalan Ermeni tutukluların serbest bırakılması dahil olmak üzere son zamanlardaki olumlu ivmeyi ve gelecekteki somut adımları görüştü." ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken'ın, Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzun vadeli, kapsamlı bir barış tesis etmesine yardımcı olmak için ABD'nin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eşbaşkanı olarak rolünü ve ikili ilişkilerini kullanmaya hazır olduğunu belirttiğini aktaran Price, "Bakan ayrıca insan haklarına ve temel özgürlüklere artan saygının önemini vurguladı ve Azerbaycan'ın Avrupa enerji güvenliğinde oynamaya devam ettiği önemli rolü takdir etti." dedi.