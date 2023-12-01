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Blinken, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasının ardından İsrail'den ayrıldı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de "insani ara"nın sona ermesi ve İsrail ordusunun saldırılara yeniden başlamasının ardından İsrail'den ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de "insani ara"nın sona ermesi ve İsrail ordusunun saldırılara yeniden başlamasının ardından İsrail'den ayrıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Gazze'de "çatışmaların yeniden başlamasından dakikalar sonra İsrail ziyaretini sonlandırdığı" ifade edildi.

Bu sabah "insani ara"nın sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasının ardından İsrail'den ayrılan Blinken'in BAE'ye geçtiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı'nın, BAE'de düzenlenecek BM İklim Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Blinken, 7 Ekim'den bu yana üçüncü Orta Doğu turu kapsamında dün İsrail'e gelmişti.

İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından dün Tel Aviv'deki basın toplantısında konuşan Blinken, İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara" ve esir takasının uzatılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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