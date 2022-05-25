Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü - Haberler

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Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

AA - Hakan Çopur - Güncel
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Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinde "Güney Kafkasya'da barışa doğru giden pozitif ivmeyi" ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinde " Güney Kafkasya'da barışa doğru giden pozitif ivmeyi" ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken ile Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki diyalogun devam etmesinin önemine işaret eden Blinken, Güney Kafkasya'da barışa doğru giden pozitif ivmeden de memnun olduklarını dile getirdi.

Blinken ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin de bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemine dikkati çekti.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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