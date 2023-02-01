Blinken'e Protesto: Filistin Halkı İsrail'e Karşı Sessiz Kalmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Batı Şeria ziyareti nedeniyle öfkeye kapılan birçok Filistinli, üst düzey ABD'li diplomatın Filistin topraklarındaki varlığına karşı olduklarını ifade etmek için Salı günü gösteriler düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Batı Şeria ziyareti nedeniyle öfkeye kapılan birçok Filistinli, üst düzey ABD'li diplomatın Filistin topraklarındaki varlığına karşı olduklarını ifade etmek için Salı günü gösteriler düzenledi.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin bayrakları taşıyan protestocular birararaya gelerek, ABD'yi İsrail yanlısı olmakla ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmekle suçlayan sloganlar attı.

SES 1 (Arapça): AHMED ABU DALFA, Gazze Şeridi'nde protestocu:

"Bu protesto, İsrail'in politikalarını ve ABD yönetiminin ısrarla İsrail'in yanında yer alması nedeniyle Blinken'in Filistin topraklarına yaptığı ziyareti kınamak içindir. Bugün ABD yönetimine, Filistin halkının İsrail'e karşı sessiz kalmayacağı mesajını vermek istiyoruz. Bu nedenle ABD yönetimi, İsrail'in Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemesini önlemek için yetkilerini kullanmalıdır."

SES 2 (Arapça): MAHMOUD KHALAF, Gazze Şeridi'nde protestocu:

"ABD işgale karşı tamamıyla yanlı bir duruş sergiliyor, bu nedenle Başkan Mahmud Abbas'ı herhangi bir Amerikan baskısına boyun eğmemeye ve İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurma konusunda ısrarcı olmaya, Paris Ekonomik Protokolü ile çalışmayı durdurmaya ve özellikle işgal hükümeti içinde aşırı sağın yükselmesine bakıldığında, işgale ulusal birlik ile karşı koymak için halk desteğine başvurmaya çağırıyoruz."

İsrail güçleri 2023'ün başından bu yana en az 35 Filistinliyi öldürerek, Ocak ayını Batı Şeria'da son yıllardaki en ölümcül aylardan biri haline getirdi. Kayıpların çoğu, İsrail'in Filistinli militanları tutuklamayı amaçladığını söylediği İsrail askeri baskınları sırasında meydana geldi.

Filistinli silahlı bir kişinin misilleme olarak, Cuma gecesi Doğu Kudüs'te bir İsrail yerleşimindeki bir sinagogun önünde düzenlediği silahlı saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah ve Gazze'den bildiriyor.(XHTV)