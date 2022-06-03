Blinken, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü - Haberler

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Blinken, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

AA - Hakan Çopur - Güncel
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Blinken, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod arasındaki görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile NATO'daki işbirliği ile ilgili konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod arasındaki görüşmede Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum ile NATO'daki işbirliği ile ilgili konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Washington'da ağırladığı Kofod ile ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.

Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum ve Batılı ülkelerin ortak tavrı, NATO bünyesindeki işbirliği, iki ülkenin Ukrayna'ya desteği, gıda güvenliğinin temini ve ikili ekonomik ilişkiler gibi konular değerlendirildi.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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