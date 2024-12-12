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Blinken'dan SDG'nin Suriye'deki rolüne vurgu

Blinken'dan SDG'nin Suriye'deki rolüne vurgu
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Erdoğan ve Fidan'la Suriye konusunu görüşmek için Ankara'da.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Erdoğan ve Fidan'la Suriye konusunu görüşmek için Ankara'da. Blinken Türkiye ziyareti öncesi, SDG'nin IŞİD'le mücadelede oynadığı "kritik" role vurgu yaptı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün ziyaretinin ardından Türkiye'ye geçti.

AFP'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Blinken'ı taşıyan uçağın TSİ 20.14'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiğini ve ABD Dışişleri Bakanı'nın doğrudan havalimanının VIP salonunda görüşmelere geçtiğini belirtti. Blinken, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Türkiye'ye yönelik PKK tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ziyareti öncesi Ürdün'de yaptığı açıklamada, Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir döneme girilen Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin özellikle kendine sürekli tehdit oluşturan terör ve PKK" nedeniyle Suriye'de "ciddi ve açık bir menfaati" bulunduğunu kabul eden ABD Dışişleri Bakanı, "Aynı zamanda biz de Suriye'de yeni çatışmaların tetiklenmesinden kaçınmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Son günlerde ABD'nin bölgedeki birçok "ortağıyla" görüştüğünü belirten Blinken, herkesin Suriye'de "ortak çıkarlar doğrultusunda ilerlemeye" yönelik bir konsolidasyon sağlanması gerektiği konusunda mutabık olduğunu söyledi. ABD'li diplomat, "Bu sohbetleri Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı (Hakan) Fidan ile devam ettireceğim" diye ekledi.

Blinken: SDG kritik bir rol oynuyor

Blinken, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda kontrolü sürdüren Suriye Demokratik Güçleri'nin (SGD) bu ülkede IŞİD'e karşı oynadığı role de değindi.

ABD destekli bu Kürt güçlerin Suriye'de IŞİD'in yeniden güçlenmesinin önlenmesi bakımından "kritik" bir rolü olduğunu belirten Blinken, Suriye'de sağlıklı bir geçiş sürecinin arzu edildiği şu dönemde "IŞİD'in o çirkin yüzünü tekrar gösterememesini sağlamak zorunda olduklarını" vurguladı.

IŞİD'e karşı mücadele misyonu ile ABD öncülüğünde 2015 yılında kurulan SDG, yıllardır Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda IŞİD'in yenilgiye uğratıldığı toprakları yönetiyor. SDG'nin omurgasını Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Türkiye ise terör örgütü saydığı YPG'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor.

Washington, Ankara'nın tepkisine rağmen IŞİD tehdidini gerekçe göstererek SDG ile iş birliğini sürdürüyor.

Suriyeli Kürtlerden yeni bayrağı tanıma kararı

Suriye'deki Kürt yönetimi bugün muhaliflerin üç yıldızlı yeni Suriye bayrağını tanıma kararı aldı. Kürt yönetimi yaptığı açıklamada, Suriye'deki yeni bayrağı tüm idari kurumlarda kullanmaya karar verdiğini duyurdu.

Ancak ülkenin kuzeyinde SDG ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çatışmalar devam ediyor.

AFP / CÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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