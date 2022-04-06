Blinken: "Buça'da Olanlar Kasıtlı Olarak Yapıldı"
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Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'e gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Buça kentinde olanların Rus askerleri tarafından kasıtlı olarak yapıldığını belirtti.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'e gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Buça kentinde olanların Rus askerleri tarafından kasıtlı olarak yapıldığını belirtti
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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