Blinken: "Buça'da Olanlar Kasıtlı Olarak Yapıldı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Blinken: "Buça'da Olanlar Kasıtlı Olarak Yapıldı"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'e gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Buça kentinde olanların Rus askerleri tarafından kasıtlı olarak yapıldığını belirtti.

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'e gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Buça kentinde olanların Rus askerleri tarafından kasıtlı olarak yapıldığını belirtti

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title