Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında... - Haberler

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Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında...

AA - Kasım İleri - Güncel
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Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye

Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.

Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye " Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.

AA / Kasım İleri - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Haberler

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