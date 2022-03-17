Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında...
AA - Kasım İleri - Güncel
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Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.
Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye " Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Kasım İleri - Güncel