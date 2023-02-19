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Blinken, balon krizi sonrası ilk görüşmede Çinli mevkidaşına ABD'nin tepkisini aktardı

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Blinken, balon krizi sonrası ilk görüşmede Çinli mevkidaşına ABD'nin tepkisini aktardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile bir araya geldiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in en üst düzey dış politika yetkilisi Vang Yi ile Münih'teki buluşmasında Blinken'in, "ABD karasal hava sahasında Çin'in yüksek irtifa gözetleme balonuyla ABD egemenliğinin ve uluslararası hukukun kabul edilemez ihlaline doğrudan değindiği ve bu sorumsuz eylemin bir daha asla gerçekleşmemesi gerektiğini vurguladığı" belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD'nin iki hafta önce Çin'e ait bir gözetleme balonunu düşürmesinden bu yana ülkeleri arasındaki ilk üst düzey temasta Blinken, ABD'nin 5 kıtada 40'tan fazla ülkenin hava sahasına giren Çin'in yüksek irtifa gözetleme balonu programını dünyaya ifşa etti.

Price, Blinken'ın, "Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaş konusunda, Çin'in Rusya'ya maddi destek veya sistemik yaptırımlardan kaçınması için yardım sağlamasının sonuçları"yla ilgili de uyarıda bulunduğuna değindi.

Açıklamada Dışişleri Bakanı'nın, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen uluslararası balistik füze denemesini ise "yapılan son istikrarsızlaştırma eylemi" olarak kınadığı ve "sorumlu güçlerin bu tür önemli uluslararası meydan okumalara tepki vermesi gerektiğini söylediği" vurgulandı.

Blinken'in, ABD'nin uzun süredir devam eden "Tek Çin" politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını yinelediği, Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrarı korumanın öneminin altını çizdiği kaydedildi.

Blinken, iki ülke arasında önemli bir çekişme konusu haline gelen balon olayı nedeniyle bu ayın başlarında Pekin'e yapacağı geziyi iptal etmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Münih Güncel Haberler

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