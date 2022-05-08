Blinken, ABD'li diplomatların Kiev'e gitmesi konusunda Kuleba'yı bilgilendirdi - Haberler

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Blinken, ABD'li diplomatların Kiev'e gitmesi konusunda Kuleba'yı bilgilendirdi

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Blinken, ABD'li diplomatların Kiev'e gitmesi konusunda Kuleba'yı bilgilendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna Maslahatgüzarı Kristina Kvien ve bir grup ABD'li diplomatın Kiev'e gittiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna Maslahatgüzarı Kristina Kvien ve bir grup ABD'li diplomatın Kiev'e gittiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Kuleba'nın bir telefon görüşmesi yaptığını ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenleri andığını bildirdi.

Price, "Dışişleri Bakanı Blinken, Kuleba'yı Maslahatgüzarımız Kristina Kvien ve küçük bir grup diplomatın, Dışişleri Bakanlığı güvenlik ekibi nezaretinde, Kiev'deki büyükelçiliğimizdeki faaliyetlerimizi başlatmak için diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gittiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Blinken'ın Ukraynalı mevkidaşına ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıkladığı son savunma yardım paketi konusunda da detay verdiğini aktaran Price, "Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanacağı zafere desteğini bir kez daha yineledi." bilgisini paylaştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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