"Blind Fest", 23-24 Haziran'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak
Alternatif sesleri ve ikonik isimleri bir araya getiren Blind Fest, 23-24 Haziran'da İstanbul Life Park'ta yapılacak. Festivalde Pet Shop Boys dışında birçok sanatçı da sahne alacak.
Alternatif sesleri, ikonik isimleri ve farklı sahne performanslarını merkezine alan Blind Fest, 23-24 Haziran'da İstanbul'daki Life Park'ta gerçekleştirilecek.
Konser salonu Blind'in Epifoni organizasyonunun katkılarıyla düzenlediği festivalde, "Dreamworld-The Greatest Hits Live" turnesi kapsamında Neil Tennant ve Chris Lowe'dan oluşan elektronik pop müziği grubu Pet Shop Boys sahne alacak.
Blind Fest kapsamında konser verecek diğer isimler ve alt gruplar, ileriki günlerde açıklanacak.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel