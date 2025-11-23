Blaundos Antik Kenti'nde Tarihi Stadyum Gün Yüzüne Çıkarılıyor

Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "garnizon kenti" olarak adlandırılan Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki tarihi stadyum gün yüzüne çıkarılıyor.

Etrafı Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu derin vadilerle çevrili olduğu için tek girişi bulunan antik kent, doğal kale görünümüyle dikkati çekiyor.

Antik kentin ana giriş kapısına 500 metre mesafedeki restorasyonu tamamlanan, Roma dönemine ait 9 su kemeri ile 2 bin yıllık anıtsal mezar, ziyaretçilere dönemin mimarisine ilişkin izler sunuyor.

Antik kentin kalbi olarak nitelendirilen sütunlu caddede ise Roma ve Bizans döneminin mimari kalıntıları bulunuyor. Geçmişte tarım ve bereketin sembolü olarak görülen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı, bütün ihtişamıyla ziyaretçileri karşılıyor.

Ziyaretçiler, antik kentin en uç kısımda yer alan, İngiltere'deki Stonehenge'i andıran 3 taş yapıyı ve Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu derin vadilerin yamaçlarında yer alan kaya mezarlarını inceleme imkanı buluyor.

Çalışmalar "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürüyor

Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları, Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürdürülüyor.

Bu yıl ana caddede ve Kuzey Tapınağı'nda yürütülen çalışmaların ardından 140 metre uzunluğa 37 metre genişliğe sahip stadyumda kazı çalışmalarına başlandı. Ana giriş kapısının solunda, vadiye bakan stadyumda yürütülen çalışmalarda, stadyumun yanında yer alan Roma dönemine ait hamama su aktarmak için ana kayaya oyularak yapılan boru sistemine ulaşıldı.

Stadyumun girişindeki basamaklı yapının da gün yüzüne çıkartıldığı çalışmalarda, arazinin eğiminden dolayı stadyumu korumak için yapıldığı değerlendirilen teras duvarı da ortaya çıkarıldı.

"Bizi heyecanlandırıyor"

Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, AA muhabirine, antik kentin tarihinin MÖ 3. yüzyıla uzandığını söyledi.

Kentte büyük mimari yapıların çoğunun MS 1. yüzyılda inşa edildiğini belirten Söyler, bu eserlerin ortaya çıkarılması ve restorasyonu için aralıksız çalışıldığını vurguladı.

Söyler, "Geleceğe Miras Projesi" ile kazı çalışmalarının 12 ay devam ettiğine dikkati çekerek, bu yıl antik kentteki stadyumda çalışmalara başladıklarını belirtti.

Stadyumun büyüklüğünün diğer antik kentlerdeki yapılara oranla daha küçük olduğunu kaydeden Söyler, şöyle konuştu:

"Stadyumumuz Blaundos Antik Kenti'nin orta ölçekli bir antik kent olmasından dolayı 140 metreye 37 metre ebatlarında. Şehrin hemen girişinde diyebileceğimiz bir yapı kompleksi. Hemen önünde daha önceki kazı çalışmalarında bir hamam kompleksi ortaya çıkarılmıştı. Şu anki verilerimiz doğrultusunda stadyumun 1. yüzyılda inşa edildiğini biliyoruz. Stadyumun hemen giriş kısmında hamam yapısına giden su sistemleri var. Bu arkeolojik kazı çalışmalarının devamında bize gelecek arkeolojik veriler doğrultusunda tarihlemeler de değişebilir. Önceki evresi veya arada bir tahribat ya da depremlerde yıkım var mı bunlar da çalışma sonucuna göre değişecektir."

Söyler, çalışmaların yapının büyüklüğü nedeniyle zaman alacağını ifade ederek, Blaundos'un giriş kapısının sol tarafında bir stadyum yapısı görmenin antik kentin görsel ve niteliksel olarak değişimini sağlayacağını vurguladı.

Çalışmalar tamamlandığında burada farklı etkinlikler yapılabilme imkanı doğacağını ifade eden Söyler, "Burada konser, tiyatro veya yarışmaların düzenlenebileceği bir alanımız oluşacak. Bunun için de Blaundos'a ayrı bir katma değer katacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu bildiğimiz, MS 1. yüzyılda inşa edilen stadyumda bu yıl ilk kez kazı çalışmalarının başlaması bizim için heyecan verici. Kazı ve restorasyon uygulamalarını tamamladıktan sonra yapının tamamen gün yüzüne çıkması Blaundos Antik Kenti'ne çok büyük bir katma değer katacak. Bu da bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.