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Blaundos Antik Kenti'nde 5 Su Kemerinin Restore Edilmesi Tamamlandı

Blaundos Antik Kenti'nde 5 Su Kemerinin Restore Edilmesi Tamamlandı
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Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 5 su kemeri restore edildi. 2018'de başlatılan kazı çalışmaları sonucunda 4 su kemerinin daha 2025 yılından önce restore edilmesi planlanıyor.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen su kemerlerinden 5'i restore edildi.

Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "Garnizon Kenti" olarak adlandırılan Blaundos Antik Kenti'nde 2018'de başlatılan ve bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, su kemerlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Yapılan kazı çalışmalarında, sadece 1'i ayakta kalan ve diğerleri yıkılan su kemerlerine ait bloklar ve taşlar bulunarak tasnif edildi. Daha sonra da restore edilmesi için proje hazırlanarak ilgili kurumlardan izinler alındı. Yaklaşık 45 gün önce başlayan çalışmalarda, 5 su kemeri restore edilerek ayağa kaldırıldı.

"2025 yılında kalan 4 su kemerimiz daha ayağa kaldırılacak"

Uşak Valisi Naci Aktaş, Ulubey Kaymakamı İsmail Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, antik kenti ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, "Kente su taşıyan kemerlerden sadece bir tanesi orijinal haliyle ayaktaydı. Kalan 9 kemer sadece kalıntı olarak vardı. Burada yürütülen kazı çalışmaları sonrasında bunların da restorasyonu tamamlandı. Bugün itibarıyla 1 orijinal haliyle olan kemerimizin yanında 5 su kemerimiz daha ayağa kaldırıldı. İnşallah 2025 yılında kalan 4 su kemerimiz daha ayağa kaldırılacaktır. Bunun özelliği şu, burada yaptığımız kazı çalışmalarında sonuca vardırdığımız ilk restorasyon çalışması bu." dedi.

Kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde ve destekleriyle yürütüldüğünü aktaran Aktaş, antik kentin Geleceğe Miras Projesi'ne dahil edildiğini, kendilerinin de gerekli finansal destekleri sağladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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