Bizim Esnaf Alışveriş Kartı? projesi tanıtıldı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - ? Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürmek amacıyla hayata geçirdiği 'Bizim Esnaf Alışveriş Kartı' projesinin tanıtımı yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan Ayı'nda hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürecek bir projeyi hayata geçirdi. 'Bizim Esnaf Alışveriş Kartı' adlı projenin tanıtımı ise Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçedeki çok sayıda esnaf katıldı.

Proje kapsamında, ilçedeki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye, mahalle bakkallarında geçerli olmak üzere 300 TL'lik alışveriş kartı verilecek. Böylece bakkal esnafına toplamda 1.5 milyonluk ciro desteği yapılacak. Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi, sıcak yemek ve erzak yardımlarını daha da yoğunlaştırarak, Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla paylaşacak.

'BAKKAL VE VATANDAŞLARIN TİCARİ İLİŞKİLERİNİ KUVVETLENDİRMEK İSTEDİK'

Market fiyatlarına değinerek sözlerine başlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Usta, 'Bakkallarımızın, vatandaşlarla ticari ilişkilerini kuvvetlendirmek istedik. Bir yandan bakkallarımızın içinde bulunduğu sıkıntıyı gidermek adına katkı sağlamak, onlara bir şekilde bu çalışmada aktör olarak sorumluluk vermek, bir yandan da o mahallede o sokakta yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyaçlarını temin etme imkanına sahip olmayan hemşehrilerimizi de bu bakkallarda buluşturmak istedik' diye konuştu.

Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu vesileyle 'Bizim Esnaf Alışveriş Kartı' projesini oluşturduk. Bu kapsamdaki birinci dayanağımız bakkallarımızı güçlendirmek, destek olmak. Bunu Ramazan Ayı'nda bereketle buluşturmak ve etkin hale getirmek istedik.?

'KÜÇÜK ESNAFA VE DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN GÜZEL BİR KAMPANYA'

Etkinliğe katılan esnaf Hasan Rüstem, 'Başlatılan bu kampanyaya biz de destek verdik. Mahallemizde durumu olmayan insanlar da var. Zincir marketlere karşı da bizi koruduğu için başkanımıza da teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim' dedi.

Kampanyaya destek veren bir diğer esnaf ise, 'Bu güzel bir proje ve devamının gelmesini de başkanımızdan rica ediyoruz. Bu kampanya, zincir marketlere karşı küçük esnafın da desteklenmesi adına olumlu ve güzel bir adım. Hem küçük esnafa hem de dar gelirli vatandaşa katkıda bulunulacak olması gayet güzel' diye konuştu.