'Biz Anadoluyuz' ekibi Boraboy Gölü'nde

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Düzce'den Amasya'ya gelen üniversite öğrencileri Boraboy Gölü'nü ziyaret etti.

Amasya'ya gelen 44 öğrenci ve görevli öğretmenleri Taşova ilçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ü ziyaret ettikten sonra Boraboy Gölü'nde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Proje koordinatörü Tuğçe Çıldır, gazetecilere açıklamasında, amaçlarının gençlere ve proje katılımcılarına gönüllülüğü, yardımseverliği devam ettirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Çıldır, "Biz Anadoluyuz projesi genel olarak gençlerle olan bir projedir. Bu proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı genel olarak bütün gençlerin farklı bir şehre gidip orada konaklama, oranın kültürünü tanıma ve kendi aralarında kardeşlik bağı kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

Gölde öğrenciler ile kuş yemliği hazırlayıp, çevre temizliği yapan Taşova Kaymakamı Gökcecik, düzenlenen etkinliklere eşlik etti.