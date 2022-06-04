Biyokaçakçılığı önleyecek düzenleme - Haberler

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, yakın zamanda Meclis'e sunulması beklenen 'Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu' düzenlemesi ile bitki ve hayvanların coğrafi işaretlemelerinin yapılacağını ve Türkiye'ye ait olduklarının tescilleneceğini belirtti. Üzmez, "İnsanlar ülkemizden coğrafi işareti almamış nadir, endemik türleri götürüyor. Belki ileride bunlar kanser ilacı, diğer ilaçlar, gıdada kullanılacak; ama biz buradan bir değer almayacaktık. Bu yasa ile biz bunu önlüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Başkaları bizim sırtımızdan milyonlarca dolar kazanç elde ederken bunun kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen bir ülke konumundayız. Biz de payımıza düşeni alabilmeliyiz. Şu an bakanlığımızda taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu Meclis'imize sunmuş olacağız" açıklamasını yaptı.

'Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'nun hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin genetik kaynaklarının kullanımından doğan faydaların eşit ve adil paylaşımı konusunda da gerekli temel düzenlemeler yapılmış olacak. Ayrıca, söz konusu kanun yalnızca biyokaçakçılıkla etkin mücadele sağlamak, biyolojik çeşitliliği ve ülke ekonomisini korumakla kalmayıp, yasalara uygun olarak akademik çalışmalar yürüten bilim insanlarının haklarını da korumuş olacak.