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Biyografi Akademisi'nde Zarbalı Hulusi Bey'in Hayatı Anlatıldı

Biyografi Akademisi'nde Zarbalı Hulusi Bey'in Hayatı Anlatıldı
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Balıkesir Öğretmen Akademileri Biyografi Akademisi, 'Zarbalı Hulusi Bey'in Biyografisi' konulu haftalık etkinliğinde, Prof. Dr. Nahide Şimşir'in sunumu ile Kuvayımilliye kahramanının hayatı ve ülke kurtuluşuna katkıları anlatıldı.

Balıkesir Öğretmen Akademileri Biyografi Akademisi, 6. hafta faaliyetini "Zarbalı Hulusi Bey'in Biyografisi" başlığı altında Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirdi.

Biyografi Akademisinin bu haftaki konuğu Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide Şimşir oldu. Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, bir Kuvayımilliye kahramanı olan Zarbalı Hulusi Bey'in biyografisi ele alındı.

Zarbalı' nın biyografisini kaleme alan Şimşir, Hulusi Bey'in ailesiyle irtibat halinde olduğunu ve kitabın yazım aşamasında kendisine aile arşivini açtıklarını belirtti. Nahide Şimşir, hazırladığı sunumuyla Zarbalı'nın ülke kurtuluşuna olan katkılarını öğretmenlere anlattı. Sunumunda Zarbalı ve ailesine ait fotoğrafları da paylaşan Şimşir, Balıkesir' de çok sayıda Kuvayımilliye kahramanı olduğunu ve tamamının biyografilerinin çalışılmasını temenni ettiğini vurguladı.

Katılımcıların yoğun ilgisini çeken program sorulan sorunların cevaplanmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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