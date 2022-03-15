Bitlisliler evlerine kar tünellerinden ulaşıyor

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kentte yaşayanlar evlerine, yaptıkları kar tünellerinden girip çıkıyor. Bölgede kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden olan Bitlis'te, mart ayında 2 metre 80 santimetre kar yağışı gerçekleşti. Yağış sonrası 168 köye ulaşım sağlanamazken, ekipler yolları açmak için geceli gündüzlü çalışıyor. Yöre halkı evlerinden çıkmak için kar tünelleri açıyor.