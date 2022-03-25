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Bitlisli sporcular Muay Thai Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlisli sporcular Muay Thai Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından, Antalya'da düzenlenecek Muay Thai Büyükler Türkiye Şampiyonasına Bitlis'ten 5 sporcu katılacak.

ANTALYA (AA) - Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından, Antalya'da düzenlenecek Muay Thai Büyükler Türkiye Şampiyonasına Bitlis'ten 5 sporcu katılacak.

Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muay Thai Büyükler Türkiye Şampiyonasına biri kadın 5 sporcu ile katılacaklarını söyledi.

Şampiyonada ülke genelinden 400 sporcunun mücadele edeceğini belirten Uğur, "26 - 31 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde Muay Thai Büyükler Türkiye Şampiyonası yapılacak. Bu seneki ilk Muay Thai Şampiyonluğu oluyor. Bitlis ilimizi temsilen 5 sporcumuz katılacak. Hedefimiz orada şampiyon çıkartıp, Dubai'de yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmektir." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Muay Thai, Antalya, Türkiye, Bitlis, Güncel, Haberler

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