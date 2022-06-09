Bitlisli Lokantacı: Akşam, Elde Sıfır Evimize Gidiyoruz. Çocuklarımıza Bir Ekmek Götüremiyoruz - Haberler

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Bitlis'te ziyaret ettiği bir lokantacı, "Akşam, elde sıfır evimize gidiyoruz. Herhangi bir kimse bize destek çıkmıyor. Her taraf toz duman içerisinde. Çocuklarımıza bir ekmek götüremiyoruz" dedi.

Merkez'de esnafı ve vatandaşı ziyaret ettiler. CHP'li vekillerin dinlediği bir vatandaş, "Ben 50 sene esnaf oldum. Şimdi taze işçiyim. Bu yaştan sonra paspasçılık yapıyorum" diyerek dert yandı.

Levent Gök ve Sezgin Tanrıkulu, Bitlis'te esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir vatandaş, iş bulamadığını ve günlük işlere gittiğini belirterek, "Günlük bulursak geçiniriz. Günlük bulamazsak geçinemeyiz. Bu arkadaşların hepsi böyle. 50 yaşındayım, bu kadar zam görmedim. Her gün zam. Sabah kalkıyorsun zam, akşam kalkıyorsun zam. Bu gece iki tane yine geldi. Bir gram altın olmuş bin TL. Asgari ücretle çalışan arkadaşımız 4 gram altın alabiliyor. Allah var ya. İnşallah değiştireceğiz" diye konuştu.

"AKŞAM, ELDE SIFIR EVİMİZE GİDİYORUZ. ÇOCUKLARIMIZA BİR EKMEK GÖTÜREMİYORUZ"

Gök ve Tanrıkulu'nun ziyaret ettiği bir lokantacı ise şunları söyledi:

"Sayın vekilim, sabah biz nasıl geliyoruz, beşte, namazı kıldığımız zaman; akşam, elde sıfır evimize gidiyoruz. Herhangi bir kimse bize destek çıkmıyor. 8-9 milyar lira (8-9 bin TL'yi kastediyor) da kira veriyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. İşler yok ki. Her taraf kapalı. Her taraf toz duman içerisinde. İki yıl zaten pandemiden bir şey yapamadık. Çocuklarımıza bir ekmek götüremiyoruz."

"BU YAŞTAN SONRA PASPASÇILIK YAPIYORUM"

Bitlisli bir vatandaş da 50 senelik esnaf olduğunu, fakat şimdi paspasçılık yaptığını olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben, 50 sene esnaf oldum, şimdi taze işçiyim. Bu yaştan sonra paspasçılık yapıyorum. Benim çocuğum 75 puan aldı, adam 45 puan almış; çocuk gelişimi bitirmiş, almadılar. Bu nasıl adalet?"

ANKA / Güncel