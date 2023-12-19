Üye Girişi
Haberler

Bitlisli Girişimci Ömer Demirkıran, Memleketinde Fabrika Açarak 170 Gence İstihdam Sağladı

Güncelleme:
Abone Ol

Bitlis'ten İstanbul'a göç eden ve yıllarca tekstil sektöründe çalışan Ömer Demirkıran, devletin destekleriyle açtığı fabrikada 170 gence iş imkanı sağladı. Fabrikada günlük 6 bin 500 parça üretim yapılıyor ve ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor. Demirkıran, memleketine hizmet etme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bitlis'ten 1992'de ailesiyle göç ettikleri İstanbul'da yıllarca tekstil sektöründe çalışan, kendi işletmesini kuran Ömer Demirkıran, yıllar sonra memleketine dönerek devletin sunduğu desteklerle açtığı fabrikada 170 gence istihdam sağladı.

Bitlis merkeze bağlı Kokarsu köyünden 31 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giden Demirkıran, burada tekstil fabrikalarında çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurdu.

Kısa sürede işletmesini büyüterek ürettiği ürünleri yurt dışına göndermeye başlayan Demirkıran, 3 yıl önce İstanbul'daki fabrikasını memleketi Bitlis'e taşımaya karar verdi.

Devletin sağladığı desteklerle Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kuran Demirkıran, 170 genci istihdam ederek memleketlerinde para kazanmalarını sağladı.

Fabrikada günlük üretilen yaklaşık 6 bin 500 parça kıyafeti, yurt içi pazarın yanı sıra birçok ülkeye gönderen Demirkıran, AA muhabirine, aldığı destekler sayesinde kurduğu fabrikayla memleketine hizmet etme hayalini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İstanbul'da yıllarca çalışmasına rağmen Bitlis'i unutamadığını anlatan Demirkıran, şunları kaydetti:

"Fabrikada günlük 6 bin-6 bin 500 parça ürün üretiyoruz. Fransa, İngiltere gibi birçok ülkeye, iç piyasaya ve anlaşmalı olduğumuz firmalara üretim yapıyoruz. Fabrikamızda 170 kişi çalışıyoruz. İyi ki memleketimize gelmişiz. Burada teşviklerden yararlanıyoruz. Desteğinden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz."

Memleketinde çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Demirkıran, "Memleketime gelmek ve halkıma hizmet etmek hayalimdi. Önceden gençler işsizlikten dolayı çalışmak için farklı illere göç ediyordu. Şimdi kendi memleketlerinde çalışma imkanı buluyorlar. Servis, sabah kapılarından alıyor, akşam da evlerine bırakıyor. Bu memleketimiz için çok önemlidir. Burada mutluyuz." diye konuştu.

İşçilerden Emrah Arıtürk ise 18 yıl İstanbul'da tekstil fabrikalarında çalıştığını ve 3 yıl önce kente döndüğünü belirtti.

Memleketinde çalışmanın birçok avantajının olduğunu söyleyen Arıtürk, "Bu sektör yöredeki gençler için bir velinimet. Burada olmaktan çok memnunum. Uzun zamandır tekstil sektöründe çalışıyorum. Ütü paket ustalığı yapıyorum. Yaklaşık 3 yıldır buradayım. Memleketimde çalıştığım için mutluyum." dedi.

İşçilerden Mikail Acar da "İnsanın memleketi gibi yok. Batıda da çalıştım. Her açıdan burada çalışmak daha güzel. Mesai saatlerimiz belli. İnsanın kendi memleketinde çalışması güzel bir duygu. 3 yıldır buradayım ve hiçbir sıkıntımız yok. Burada asgari ücretle geçinebiliyoruz ama orada yetmiyordu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Bitlis Ömer Göçmenler Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray Suadiye durağı açıldı mı, ne zaman açılacak? SUADİYE MARMARAY İNTİHAR OLAYI NEDİR? Maltepe Marmaray çalışıyor mu? Marmaray intiharı SON DAKİKA 2023! UEFA Gençlik Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Gençlik ligi ne zaman açıklanacak? Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli? BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? (19-20 ARALIK) || Benzine zam ne zaman gelecek, zam var mı SON DAKİKA! Bu gece benzine indirim, zam var mı? Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? GÜRCİSTAN Avrupa Birliğine girdi mi, üyesi mi? İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? Yılbaşında okullar tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi tatil mi? Yılbaşı tatil olacak mı? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title