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Bitlis Yeşilay'dan Anneler Günü Etkinliği

Bitlis Yeşilay'dan Anneler Günü Etkinliği
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Bitlis Yeşilay Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıtarak günlerini kutladı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin faaliyetlerini tanıttı.

Bitlis Yeşilay Şubesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıttı.

Bitlis Yeşilay Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye, Anneler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gazibey Mahallesi'nde bir araya geldikleri kadınlara gül dağıtarak günlerini kutlayan ekipler, kadınlara Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin faaliyetlerini anlattı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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