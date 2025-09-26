Bitlis ve İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Bitlis ve İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tatvan ve Güroymak Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, özel harekat polislerinin desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İzmir'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 54 gram eroin, peçeteye emdirilmiş 813 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 13 parça halinde 87 gram sentetik uyuşturucu, 124 gram esrar ve 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Dosya kapsamında 33 kişiye de "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.