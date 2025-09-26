Haberler

Bitlis ve İzmir'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 10 Tutuklama

Bitlis merkez ve iki ilçesi ile İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 sokak satıcısı tutuklandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

BİTLİS merkez ve iki ilçesi ile İzmir'de polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ve Güroymak Cumhuriyet başsavcılıklarının arama kararana istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis Merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İzmir'de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında 33 şüpheliye ise 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlamasıyla işlem yapıldı. Tutuklanan şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında ise 54 gram eroin, 813 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid, 13 parça halinde 87 gram sentetik kannobinoid, 124 gram esrar ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

