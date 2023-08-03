Bitlis ve Erzurum'da ortak operasyonda 9 kilo esrar ele geçirildi

Bitlis ve Erzurum polisi tarafından yapılan ortak operasyonda 9 kilo 317 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bitlis merkezde bir otobüste yapılan aramada 40 parça halinde uyuşturucu madde bulundu.

Bitlis ve Erzurum polisi tarafından yapılan ortak operasyonda 9 kilo 317 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları neticesinde Bitlis merkezde bir otobüste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada 40 parça halinde 9 kilo 317 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS