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Bitlis ve Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis ve Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı
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Bitlis ve Burdur'da düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 142,4 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Bitlis ve Burdur'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle 8 Ekim'de Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 142,4 gram sentetik uyuşturucu, 55 uyuşturucu hap, yarı otomatik tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dosya kapsamında 22 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

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