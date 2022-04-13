Bitlis Valisi Oktay Çağatay nikah şahidi oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Merve Nur Koçoğlu ile valilik avukatı Uğur Başar'ın nikah şahitliğini yaptı.

Bitlis Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi'nde Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın kıydığı nikah törenine katılan Vali Çağatay, evlilik cüzdanını geline teslim vererek çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Başar ve Koçoğlu da nikah törenlerine katılarak güzel dileklerde bulunan Çağatay'a teşekkür etti.

Nikah törenine, Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman da katıldı.