Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesindeki askeri üs bölgelerini ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ile birlikte Hizan ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Mesir Tepe ve 1900 rakımlı Güner üs bölgelerini ziyaret etti. Vali Çağatay, üs bölgelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görevlilere başarılar diledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde iki askeri üs bölgesini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Çağatay, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik ile 2 bin rakımlı Mesir Tepe ve 1900 rakımlı Güner üs bölgelerine gitti.

Çağatay, üs bölgelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı, başarı diledi.