Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan 15 Temmuz Mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çağatay, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7. yılında milletin kahramanlık destanı yazdığını belirtti ve darbecilere lanet okudu. Ayrıca, aziz milletin 15 Temmuz gecesi gösterdiği onurlu duruşu ve kahramanları vurgulayarak, şehitlere ve gazilere minnettarlık duygularını dile getirdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesajı yayımladı.

Çağatay, mesajında, devletin, demokrasisini, milli birlik ve beraberliğini, anayasal düzeni ve özgürlüklerini hedef alarak, ülkenin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Milletin iradesine ve özgürlüğüne kasteden, 15 Temmuz gecesi milletin kendisini koruması için emanet ettiği silahı, tankı millete doğrultan, kendi meclisini, emniyet binalarını bombalayan, vatandaşlarına kurşun atan hainleri ve onların işbirlikçilerini bir kez daha lanetlediklerini kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016'daki karanlık gecede başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TBMM Başkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, güvenlik güçlerimiz ve necip milletimiz, darbecilere karşı onurlu ve güçlü duruş sergileyerek, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmışlardır. Tehditler ve bombalama şeklinde sergilenen şiddet, Türk milletinin çelikten iradesini kıramamış ve darbe girişimi bozguna uğratılmıştır. Atılan her mermi iman dolu bir göğse rastladığında sönüyor, söndüğü yerden yükselen bir nur lacivert göğe yıldız yıldız işleniyordu. Abdestli alınlara değdi mi bir kirli namlu, hararetli nefeslerinden bir çırpıda tevhitler dökülüyordu. Anneler evlatlarını ellerinde ay yıldızlı, al bayrak, dillerinde fetihler ile uğurlarken, gözü yaşlı beli bükülmüş nineler ıslak seccadelerinde duaya sarılıyordu."

Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal ettiklerinde Yunanlılara ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'i çıkaran aziz milletin, 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir gibi yiğitleri çıkardığını vurgulayan Çağatay, şunları kaydetti:

"Vatanımız, milletimiz ve devletimiz uğrunda can veren aziz şehitlerimiz ve yine bu uğurda canını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman gazilerimiz, unutmayınız kalbimizdeki yeriniz apayrıdır. Sizlere minnettarız, emanetiniz emanetimizdir. Gözünüz arkada kalmasın. Sizlerin sahip çıktığı gibi bizler de sahip çıkacağız ve namerdin elini değdirmeyeceğiz bu aziz vatana, bu aziz bayrağa. Yiğitlerimizin kanlarıyla sulanan mukaddes vatanımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi kıyamete dek koruyacağız. Hamdolsun, 7 yıl önce olduğu gibi bugün de bu uğurda canlarını hiç düşünmeden feda edecek milyonlarca vatansever evlada sahibiz. Başta milli irade mücadelesinin baş kahramanlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 15 Temmuz'u unutmayıp, unutturmayan siz değerli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."