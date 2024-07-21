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Bitlis Valisi Muharrem ayında çocuklara aşure dağıttı

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, muharrem ayı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara aşure dağıttı. Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti ve isteklerini dinledi. Daha sonra Karaömeroğlu, Bitlis Deresi'ndeki çalışmaları inceledi.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, muharrem ayı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara aşure dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden, isteklerini dinleyen Karaömeroğlu, çocuklara aşure ikram etti.

Karaömeroğlu, daha sonra "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ıslah edilen Bitlis Deresi'ndeki çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

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