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Bitlis Valisi Karaömeroğlu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kentte görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kentte görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Vali Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ile Şehit Mustafa Yeter Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Polislerin bayramını tebrik eden Karaömeroğlu, ardından Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek, jandarma personeliyle bayramlaştı, görevlerinde başarı diledi.

Polis uygulama noktasını da ziyaret eden, personelin bayramını kutlayan Karaömeroğlu, ekiplerce durdurulan araçların sürücülerini kurallara uymaları yönünde uylardı, çikolata ikram etti.

Kaynak: AA / Güncel

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