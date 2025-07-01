Bitlis Valisi Karakaya, VEDAŞ İl Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürü Suat Coşar ile enerji arzı ve hizmet kalitesini değerlendirdi. Enerji altyapısının güçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladı.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette enerji arzı, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti konuları değerlendirildi.
VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Coşar, desteklerinden dolayı Karakaya'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel