Bitlis Valisi Karakaya, VEDAŞ İl Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Karakaya, VEDAŞ İl Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürü Suat Coşar ile enerji arzı ve hizmet kalitesini değerlendirdi. Enerji altyapısının güçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette enerji arzı, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti konuları değerlendirildi.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Coşar, desteklerinden dolayı Karakaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Keçi çobanı tarafından keşfedildi! 7,7 milyon yıllık
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.