Bitlis Valisi Karakaya Patates Hasadına Katıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde patates hasadına katıldı, üreticilerle bir araya geldi.

İlçede üretim yapan çiftçi Halil Süleymanoğlu'nun tarlasına giden Vali Karakaya, tarım işçileriyle sohbet etti, kolaylıklar diledi.

Daha sonra patates toplayarak hasada katılan Karakaya, patatesin bütün hanelerde en fazla tüketilen ürünlerin başında geldiğini söyledi.

Bu sezonun bereketli geçtiğini belirten Karakaya, patates hasadına katılarak çiftçilerin telaşına ortak olmak ve çalışmaları yerinde görmek istediğini dile getirdi.

Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Tarım, çok stratejik bir sektör. Eğer yeterince yapılmazsa geri kalan alanlardaki başarılar eksik kalıyor. Dolayısıyla şehrimizde de ülkemizde de bütün sektörlerin destekleyicisi olan tarım ve hayvancılığın yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetlerimizin bütün politikaları bu yönde. İnşallah tarımda, teknolojide, bilimde, sanatta ve kültürde çok daha ileriye gidecek hamleler devletimiz ve hükümetlerimiz tarafından yapılıyor. Bitlis olarak buna ayak uyduracağız ve elimizden geldiğince şehrimizin gelişmesi, kalkınması için bu çalışmalara destek vereceğiz."

Her sektörde olduğu gibi tarımda da daha güzel sonuçlar elde etmek için hep birlikte çaba göstermeleri gerektiğini vurgulayan Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahlat herkesin bildiği üzere Anadolu'daki ilk mührümüzün olduğu bir kent. Eski tabiri ile Kubbet-ül İslam olarak bilinen, bin yıl öncesinden beri ülkemizin göz bebeği olan bir kent. Burada bu faaliyetlerin yürütülmesi ayrıca anlamlı. Yaklaşık 350 bin ton civarında bir üretimi var Ahlat'ın ve Bitlis'in. Bunu en iyi şekilde planlayarak üreticiden tüketiciye ulaştırmak için gayret sarf ediyoruz. Her sektörde olduğu gibi tarımda da daha güzel sonuçlar elde etmek için birlikte çalışacağız."

Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.