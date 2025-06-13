Bitlis Valisi Karakaya, Ahlat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Karakaya, Ahlat'ta Uygulama Oteli, Selçuklu Öğretmenevi, Ahmet Ahlatçı Konukevi ve Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek sunulan hizmetler, konaklama ve sosyal ihtiyaçlar konularında bilgi aldı.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında yapımı devam eden karşılama merkezi ile kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Karakaya, Selçuklu mezar taşlarının tarihi ve sanatsal değerine dikkati çekerek bu kültürel mirasın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

Çarho mevkisindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni de inceleyen Karakaya, her yıl düzenlenen şenliklerle binlerce ziyaretçiyi ağırlayan alanın fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Van Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Emin Topçu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven eşlik etti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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